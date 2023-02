Zjadła tiramisu podane jako wegańskie i zmarła. 20-latka była uczulona na mleko krowie

"Kolacja, która zamieniła się w tragedię"

Dwudziestolatka (nazwiska nie podano do publicznej wiadomości - red.) jadła kolację ze swoim chłopakiem w wegańskiej restauracji w centrum Mediolanu w czwartek 26 stycznia. Para już wcześniej bywała w tym lokalu przy innych okazjach. Po zjedzeniu kilku łyżek tiramisu kobieta źle się poczuła. Szybko przetransportowano ją do szpitala San Raffaele, gdzie lekarze "od razu zorientowali się, że doznała bardzo gwałtownego wstrząsu anafilaktycznego. Krótko po tym zapadła w śpiączkę" - przekazał portal Corriere Milano. W ciągu kolejnych dni jej stan nie uległ poprawie. Zmarła w nocy z niedzieli 5 lutego na poniedziałek 6 lutego. Włoskie media piszą o "kolacji, która zamieniła się w tragedię".

Ministerstwo zdrowia ostrzega

Jak wstępnie ustalono, para wybrała wegańską restaurację ze względu na alergię na białko mleka krowiego, którą 20-latka miała od urodzenia. Według ministerstwa zdrowia feralne tiramisu "mogło zawierać śladowe ilości mleka". Siedem słoików z produktem zostało zarekwirowanych z restauracji, w której stołowała się para, pozostałe słoiki wycofano z obrotu. Resort zdrowia zachęca konsumentów do "niespożywania go i zwrotu do punktu sprzedaży w celu uzyskania zwrotu kosztów".