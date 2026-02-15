Logo strona główna
"To więcej niż medal". Brazylijski olimpijczyk tworzy "nowy rozdział"

Lucas Pinheiro mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie
Brazylijski alpejczyk Lucas Pinheiro Braathen został mistrzem olimpijskim. "To więcej niż medal"
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved], Getty Images
Pierwszy złoty medal w historii zimowych igrzysk dla Ameryki Południowej zdobyty przez brazylijskiego alpejczyka Lucasa Pinheiro Braathena wywołał poruszenie wśród kibiców. - Przyczyniłem się do tego, że hymn Brazylii został odegrany pośród włoskich gór - cieszył się sportowiec po zwycięstwie.

Brazylijski alpejczyk Lucas Pinheiro Braathen został w sobotę mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie. Tym samym zdobył pierwszy medal w historii zimowych igrzysk dla Ameryki Południowej. - Tak się tworzy historię - skomentowała reporterka CNN Amanda Davies, która o sukcesie Brazylijczyka rozmawiała z kibicami.

- Na tym między innymi polega duch olimpijski, że sportowcy z krajów niekoniecznie kojarzonych z danym sportem, jadą na igrzyska i wygrywają - powiedział jeden mężczyzna.

Lucas Pinheiro mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie
Lucas Pinheiro mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie
Źródło: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Inna kibicka w rozmowie z Davies przyznała: - Dla nas, Brazylijczyków, to więcej niż medal. To jakiś nowy rozdział: w Brazylii głośno jest o zimowych igrzyskach olimpijskich.

CZYTAJ: Lucas Pinheiro Braathen dumny po wywalczeniu pierwszego złota zimowych igrzysk w historii Ameryki Południowej

Radość po zwycięstwie
Radość po zwycięstwie
Źródło: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Brazylijski hymn "pośród włoskich gór"

25-letni Pinheiro Braathen przez większą część kariery reprezentował Norwegię, jednak w 2023 roku - w wyniku konfliktu z macierzystą federacją na tle wykorzystywania praw do wizerunku sportowców - postanowił zakończyć karierę. Wznowił ją w 2024 roku już pod flagą Brazylii, skąd pochodzi jego matka.

- Oczywiście jestem fanem brazylijskiego futbolu, ale teraz przyczyniłem się do tego, że hymn Brazylii został odegrany pośród włoskich gór, bo złoty medal na zimowych igrzyskach zdobyły te oto barwy - mówił olimpijczyk na konferencji prasowej po swoim zwycięstwie.

Lucas Pinheiro otoczony przez członków sztabu
Lucas Pinheiro otoczony przez członków sztabu
Źródło: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Igrzyska OlimpijskieZimowe igrzyska olimpijskieBrazyliaMediolanWłochySport
