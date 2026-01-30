Obok kogo zasiądzie Macron podczas inauguracji igrzysk? Włoski dziennik o "dyplomacji miejsc"

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Włochy przygotowują się do wielkiego sportowego widowiska, które rozpocznie się lada chwila. Już 6 lutego na mediolańskim stadionie San Siro podczas otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich pojawią się przywódcy państw, a na szczeblu dyplomatycznym dopracowywane są teraz ostatnie szczegóły.

Włoski dziennik o "dyplomacji miejsc"

Jak donosi włoski dziennik "Corriere della Sera" ambasady poszczególnych państw w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim ustalają szczegóły dotyczące przyznania miejsc poszczególnym, oficjalnym delegacjom. Waszyngton potwierdził, że w delegacji USA będą wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio.

Ostatnie przygotowania do ceremonii otwarcia zimowych igrzysk Źródło: Reuters

Przybędzie też zapewne prezydent Francji Emmanuel Macron jako przywódca kraju-gospodarza następnych zimowych igrzysk. Macron miałby usiąść koło wiceprezydenta Vance’a, ale jak twierdzi włoska gazeta, wolałby on zająć inne miejsce, bo wciąż pamięta to, jak odnosił się do niego Donald Trump podczas niedawnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Amerykański prezydent drwił tam między innymi z okularów Macrona, które nosił z powodu kłopotów z oczami i mówił, że groźbą wysokich ceł zmusił francuskiego przywódcę do zgody na podniesienie cen leków. Według "Corriere della Sera" organizatorzy znajdą rozwiązanie.

Nie wyklucza się, że decydująca może być w tej sytuacji rola prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który będzie pełnił funkcję gospodarza podczas ceremonii na stadionie. Z zainteresowaniem oczekiwana jest też kolacja z udziałem przywódców państw, która odbędzie się 5 lutego, w mediolańskim centrum kultury Fabbrica del Vapore.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 można oglądać w Eurosporcie oraz w serwisie HBO Max należącym do Warner Bros. Discovery. To właściciel także między innymi stacji TVN24, TVN oraz portalu tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD