Emmerson Mnangagwa wielokrotnie wypowiadał się przeciwko karze śmierci, przypominając, że sam usłyszał taki wyrok za wysadzenie pociągu w czasie wojny o niepodległość w latach 60. XX wieku. Ostatecznie zamieniono mu go na 10 lat więzienia. Wiele lat spędził także na emigracji, gdzie wykształcił się na prawnika.

Do chwili podpisania ustawy abolicyjnej w Zimbabwe na wykonanie wyroku oczekiwało ponad 60 więźniów. W nowym roku ich wyroki zostaną zamienione na długoletnie więzienia. Ostatnią egzekucję w tym południowoafrykańskim kraju przeprowadzono w 2005 roku.

Apel o usunięcie klauzuli zawartej w ustawie

W reakcji na wiadomość o podpisaniu przez prezydenta Mnangagwę ustawy znoszącej karę śmierci, dyrektor wykonawczy Amnesty International Zimbabwe, Lucia Masuka, napisała na X: "Amnesty International chwali decyzję Zimbabwe o zniesieniu kary śmierci za wszystkie przestępstwa, ale wzywamy władze do szybkiego przejścia do całkowitego jej zniesienia poprzez usunięcie klauzuli zawartej w poprawkach do ustawy, zezwalającej na stosowanie kary śmierci w czasie trwania stanu wyjątkowego".