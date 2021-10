Albo szczepienie, albo praca i pensja. Kontrowersyjne rozporządzenie wchodzi w życie

Pracownicy sektora publicznego w Zimbabwe, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19, od poniedziałku nie będą mogli pracować, a co za tym idzie, nie będą otrzymywać pensji - przypomina rząd. Jego decyzji sprzeciwiają się związki zawodowe.

Do 15 października wszyscy pracownicy sektora publicznego powinni być zaszczepieni, ten termin nie zostanie wydłużony - przypominał w niedzielę w rządowych mediach sekretarz ministerstwa informacji Ndabaningi Nick Mangwana.

- Ci, którzy są niezaszczepieni, nie zostaną dopuszczeni do pracy. Konsekwencją jest to, że tym, którzy są niezaszczepieni i nie pracują nie będą wypłacane pensje, bo jeżeli nie pracujesz, to nie otrzymujesz zapłaty - dodał przedstawiciel rządu Zimbabwe.