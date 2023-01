Zmarł jeden z ostatnich ocalałych z Holokaustu, który mieszkał w Wielkiej Brytanii

Gdy w 1944 r. getto zostało zlikwidowane, został deportowany do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, a po kilku tygodniach przeniesiony do Stutthofu. Brał udział w tzw. marszu śmierci, następnie został oswobodzony przez żołnierzy brytyjskich. W 1947 r. trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał do końca życia.