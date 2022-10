Zgromadzenie Ogólne ONZ ws. aneksji ukraińskich terytoriów. Kto poparł Rosję, jak głosowały Indie i Chiny

czytaj dalej

60-letnia Rosjanka Irina Cybaniewa została aresztowana po tym, jak zostawiła na grobie rodziców Władimira Putina notatkę - podał niezależny rosyjski portal Mediazona. Na kartce miało znaleźć się życzenie, by rodzice rosyjskiego przywódcy "zabrali go do siebie". Sąd, przed którym w środę stanęła kobieta pod zarzutem "bezczeszczenia ciał zmarłych i miejsc pochówku", ujawnił treść dołączonej do akt sprawy notatki. Cybaniewej grozi do pięciu lat więzienia.