Agresor zapłaci za swoje czyny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po tym jak Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą reparacji wojennych od Rosji dla Ukrainy. Za niewiążącą rezolucją zgłoszoną przez Ukrainę i popartą przez Polskę zagłosowały 94 państwa, zaś 14 było przeciw. 73 kraje wstrzymały się od głosu.

Za niewiążącą rezolucją zgłoszoną przez Ukrainę i popartą przez Polskę zagłosowały 94 państwa, zaś 14 było przeciw. 73 kraje wstrzymały się od głosu.

Tekst rezolucji wzywa do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej agresję i pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego, rekomenduje utworzenie międzynarodowego rejestru szkód wyrządzonych przez Rosję oraz popiera stworzenie międzynarodowego mechanizmu wypłaty reparacji Ukrainie.

- To wezwanie dla państw członkowskich, by razem zbudować zgodną z prawem infrastrukturę do zajęcia się konsekwencjami rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - mówił przed głosowaniem ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia. Przekonywał, że taki krok działa na korzyść nie tylko jego kraju, ale też może odstraszyć potencjalnych agresorów od wszczynania wojen.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję popierającą reparacje wojenne dla Ukrainy JUSTIN LANE/PAP/EPA

- Dzisiejsza rezolucja podsumowuje to, co jest oczywiste - Rosja ma zobowiązanie do poczynienia pełnych reparacji. Polska mocno wspiera utworzenie międzynarodowego rejestru szkód spowodowanych przez niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję przeciwko Ukrainie - mówił Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Według dyplomaty ma to być "pierwszy krok w procesie egzekwowania odpowiedzialności odszkodowawczej Rosji".

Rosja argumentowała, że Zgromadzenie Ogólne nie jest trybunałem i nie ma prawa zasądzać odszkodowań, a przyjęcie rezolucji będzie miało "systemowe konsekwencje" dla całego ONZ.

Chiny przeciw rezolucji popierającej reparacje wojenne dla Ukrainy

Przeciwko rezolucji zagłosowały m.in. Chiny, Syria, Korea Północna, Etiopia, Białoruś, Mali, Iran i Nikaragua. Wśród głosów wstrzymujących się były Indie, Indonezja, Brazylia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki oraz wszystkie - poza Białorusią - państwa należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Poniedziałkowe głosowanie jest już czwartym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym państwa potępiły rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. W październiku Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję potępiającą, stosunkiem głosów 143-5, rosyjskie próby anektowania ukraińskich terytoriów.

Zełenski: agresor zapłaci za to, co zrobił

"Od wyzwoleńczego zwycięstwa w Chersoniu do dyplomatycznego zwycięstwa w Nowym Jorku - Zgromadzenie Ogólne ONZ dało właśnie zielone światło dla utworzenia mechanizmu w sprawie reparacji za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Agresor zapłaci za to, co zrobił" - napisał prezydent na Twitterze.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP