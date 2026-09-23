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Świat

Prezydent Iranu w ONZ: my się tylko bronimy, nie jesteśmy terrorystami

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Masud Pezeszkian
Trump: nie żałuję wojny z Iranem
Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
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Irański prezydent Masud Pezeszkian podkreślił w środę na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Iran nie ugiął się pod atakami USA. Zadeklarował chęć zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej, ale "bez akceptowania języka siły".

Podczas przemówienia Pezeszkian pokazał zdjęcia zabitego w izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego oraz ponad 150 irańskich dzieci, które zginęły w pierwszych dniach wojny. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta.

Masud Pezeszkian na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (23.09)
Masud Pezeszkian na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (23.09)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SARAH YENESEL

"My się tylko bronimy. Nie jesteśmy terrorystami" - powiedział Pezeszkian. Podkreślił, że Iran nie ugiął się pod atakami USA i Izraela. Zwracając się do prezydenta USA Donalda Trumpa, zadeklarował gotowość do dialogu i negocjacji, ale "bez akceptowania języka siły".

Irański prezydent wystąpił dzień po Trumpie, który przekonywał na forum ONZ, że wojna z Iranem zapobiegła zdobyciu przez Teheran broni jądrowej, a jeśli nie dojdzie do porozumienia kończącego konflikt, może "unicestwić Islamską Republikę".

Konflikt USA-Iran

Pezeszkian jest najwyższym rangą przedstawicielem władz w Teheranie, który odwiedził Stany Zjednoczone od wybuchu 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem. Stoi on na czele rządu i władzy wykonawczej, ale najważniejszą pozycję w irańskim systemie politycznym zajmuje najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei.

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Trump powiedział we wtorek, że na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do "produktywnych" pośrednich rozmów z irańską delegacją. Był to pierwszy kontakt przedstawicieli obu państw od zerwania zawieszenia broni w czerwcu.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai podtrzymał stanowisko Teheranu, domagając się od USA zniesienia blokady irańskich portów i odblokowania zamrożonych irańskich aktywów.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpIranOrganizacja Narodów ZjednoczonychUSAKonflikty zbrojne IranuBliski Wschód
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