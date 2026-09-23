Świat Prezydent Iranu w ONZ: my się tylko bronimy, nie jesteśmy terrorystami Adrian Wróbel |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas przemówienia Pezeszkian pokazał zdjęcia zabitego w izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego oraz ponad 150 irańskich dzieci, które zginęły w pierwszych dniach wojny. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta.

Masud Pezeszkian na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (23.09) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SARAH YENESEL

"My się tylko bronimy. Nie jesteśmy terrorystami" - powiedział Pezeszkian. Podkreślił, że Iran nie ugiął się pod atakami USA i Izraela. Zwracając się do prezydenta USA Donalda Trumpa, zadeklarował gotowość do dialogu i negocjacji, ale "bez akceptowania języka siły".

Irański prezydent wystąpił dzień po Trumpie, który przekonywał na forum ONZ, że wojna z Iranem zapobiegła zdobyciu przez Teheran broni jądrowej, a jeśli nie dojdzie do porozumienia kończącego konflikt, może "unicestwić Islamską Republikę".

Konflikt USA-Iran

Pezeszkian jest najwyższym rangą przedstawicielem władz w Teheranie, który odwiedził Stany Zjednoczone od wybuchu 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem. Stoi on na czele rządu i władzy wykonawczej, ale najważniejszą pozycję w irańskim systemie politycznym zajmuje najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei.

Trump powiedział we wtorek, że na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do "produktywnych" pośrednich rozmów z irańską delegacją. Był to pierwszy kontakt przedstawicieli obu państw od zerwania zawieszenia broni w czerwcu.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai podtrzymał stanowisko Teheranu, domagając się od USA zniesienia blokady irańskich portów i odblokowania zamrożonych irańskich aktywów.

OGLĄDAJ: Trump na szczycie ONZ: oprócz Ameryki będziemy chronić Europę