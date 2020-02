Rebelianci zestrzelili syryjski helikopter w Idlibie

Źródło spośród rebeliantów i naoczni świadkowie przekazali agencji Reutera, że rosyjskie odrzutowce atakowały w piątek obszary wiejskie na zachód od Aleppo, ale zawróciły do miasta po zestrzeleniu helikoptera.

Turcja wysyła kolejne oddziały do Idlibu

Turcja wysłała kolejne oddziały do Idlibu w celu powstrzymania ofensywy syryjskich wojsk rządowych wspieranych przez Rosję. Prowincja ta jest ostatnim bastionem rebeliantów w Syrii.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł 5 lutego władze syryjskie, by do końca lutego wycofały swoje oddziały za linię tureckich posterunków obserwacyjnych. Rebelianci zestrzelili we wtorek inny rządowy helikopter w pobliżu miejscowości Al-Najrab w Idlibie.