Zestrzelenie samolotu MH17. Prokuratorzy przedstawią akt oskarżenia czterem prorosyjskim separatystom

W poniedziałek w holenderskim sądzie w Schiphol prokuratorzy przedstawią akt oskarżenia czterem prorosyjskim separatystom sądzonym zaocznie za zestrzelenie samolotu linii Malaysia Airlines MH17 i zabójstwo 298 osób na pokładzie w 2014 roku we wschodniej Ukrainie. - Maksymalną karą jest dożywocie - powiedział rzecznik sądu.

Najbardziej znany z podejrzanych, 49-letni Igor Girkin, pseudonim Strielkow, był jednym z głównych dowódców separatystów na początku konfliktu z armią ukraińską pięć lat temu. 57-letni Siergiej Dubinski jest podobno powiązany z rosyjskim wywiadem wojskowym. 53-letni Oleg Poulatow jest byłym członkiem rosyjskich sił specjalnych i zastępcą Dubinskiego. Są dowody, że 48-letni Leonid Charczenko kierował oddziałem separatystów działającym we wschodniej Ukrainie.

Wezwali "skorumpowaną" Rosję do wzięcia odpowiedzialności

Kiedy w marcu 2020 roku rozpoczął się proces, prokuratorzy mówili, że jeśli sąd wyda wyrok, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby został on wykonany "czy to w Holandii, czy gdzie indziej".