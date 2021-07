Para Rosjan przekazała informacje o zestrzelonym samolocie MH17. Teraz grozi im wydalenie z Holandii

Do zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines doszło w 2014 roku. Informacje o osobach, które miały być zamieszane w to zdarzenie zostały przekazane holenderskiej prokuraturze cztery lata po tragedii. Zrobiła to para Rosjan, która uciekła z kraju. Teraz ich wniosek o azyl został odrzucony przez holenderskie służby imigracyjne (IND), chociaż - jak podają media - "akta wskazują, że po wydaleniu do Rosji para byłaby poważnie zagrożona".