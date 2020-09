Zginęło 298 osób. Oskarżony "nie wie, co się stało"

Po kilku latach prowadzonego przez Holandię międzynarodowego dochodzenia śledczy poinformowali o dowodach, że to "Rosja dostarczyła separatystom wyrzutnię rakiet Buk użytą do zestrzelenia samolotu". Śledczy ustalili, że odpowiedzialność za zestrzelenie malezyjskiego boeinga ponoszą związani z rosyjską armią Rosjanie: Igor Girkin, Siergiej Dubinski i Oleg Pułatow, a także Ukrainiec Leonid Charczenko, były dowódca batalionu donieckich separatystów.

Pułatow wątpi

Jak mówiła Sabine ten Doesschate, Pułatow "wątpi w scenariusz, że MH17 został trafiony rosyjskim pociskiem Buk". - Nasz klient nie wie, co się stało. Wie tylko, że nie widział żadnej rakiety Buk - oznajmiła. Dodała, że Pułatow byłby skłonny zeznawać w sądzie, by dowieść, że jest "niewinny", obrona jednak to odradza. - To może być dla niego niebezpieczne - cytuje jej stwierdzenie rosyjski dziennik "Kommiersant".