Zwrot ciał, odszkodowania, niezależne dochodzenie. "Nasze żądania pozostają niezmienne"

Żądania wobec Iranu po katastrofie boeinga

Wśród uzgodnionych warunków jest pełen dostęp dla urzędników z poszkodowanych krajów do świadczenia usług konsularnych w Iranie, zapewnienie godnego i transparentnego procesu identyfikacji zwłok oraz poszanowanie życzeń rodzin co do repatriacji zwłok, a także "gruntowne, niezależne i transparentne" międzynarodowe dochodzenie zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

"Nasze żądania pozostają niezmienne"

Ponadto uzgodniono rolę Kijowa we wspólnym śledztwie oraz dostęp do czarnych skrzynek zestrzelonego boeinga. "Nasze żądania pozostają niezmienne" - dodał Prystajko.

Po przyznaniu się przez Iran do zestrzelenie samolotu, prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że "oczekujemy od Iranu zapewnień co do gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, zwrotu ciał ofiar, wypłaty odszkodowań i oficjalnych przeprosin kanałami dyplomatycznymi".