Zespół BTS w Białym Domu. "Nie ma nic złego w byciu innym"

Południowokoreański zespół BTS odwiedził Biały Dom we wtorek, 31 maja. Był to ostatni dzień Miesiąca Dziedzictwa AANHPI, w czasie którego wspomina się i świętuje historię Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, rdzennych mieszkańców Hawajów i wysp Pacyfiku. Gwiazdorzy K-popu odnieśli się do wykluczenia azjatyckiej społeczności w USA i rasizmu.