Zespół Antytila: podjęliśmy decyzję o dołączeniu do wojska może tydzień przed początkiem wojny

Zorganizowaliśmy wyjazd naszych żon z Kijowa - który (...) był już bombardowany - do bezpieczniejszych miejsc. A my już tego samego dnia byliśmy w punkcie koncentracji sił obrony terytorialnej - mówił Taras Topolia, członek zespołu Antytila, w rozmowie z Ołehem Biłeckim. Dodał, że "przyjazd z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski był czymś niezwykłym". Antytila w tym tygodniu wystąpiła w Warszawie u boku Eda Sheerana.