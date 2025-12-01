Macron rozmawiał z Trumpem po spotkaniu z Zełenskim

Zełenski i Macron rozpoczęli rozmowy w Pałacu Elizejskim Źródło: TVN24

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek spotkał się z Emmanuelem Macronem w Paryżu. Przywódcy rozmawiali kilka godzin. Później Pałac Elizejski poinformował, że Macron i Trump rozmawiali na temat Ukrainy.

W oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera podano, że prezydenci Francji i USA wymienili się wizjami w sprawie warunków dla silnego i trwałego pokoju w Ukrainie oraz omówili dalsze kroki w procesie mediacyjnym prowadzonym przez Stany Zjednoczone.

Prezydent Macron podkreślił kluczową rolę gwarancji bezpieczeństwa potrzebnych dla Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski.

Macron: Rosja nie dała sygnału

We wcześniejszym oświadczeniu dla mediów Macron podkreślił, że Rosja "nie dała żadnego sygnału", iż chce zakończenia wojny i w czasie, gdy trwają rozmowy o pokoju, nadal niszczy i zabija. Odnosząc się do ostatnich rosyjskich ataków, wyraził poparcie dla Ukrainy.

Jak zaznaczył francuski prezydent, to Ukraina jako jedyna może decydować w sprawie swojego terytorium. Podkreślił, że europejscy sojusznicy muszą uczestniczyć w rozmowach pokojowych, aby zapewnić jej gwarancje bezpieczeństwa.

Zełenski po rozmowach z Macronem

Zełenski oznajmił, że priorytetem dla Ukrainy są gwarancje bezpieczeństwa i zachowanie suwerenności. Podkreślił, że Rosja nie powinna zostać nagrodzona za wywołanie wojny i przyznał, że Rosja poczyniła na froncie pewne postępy, ale podkreślił, że w październiku poniosła znaczne straty. Wezwał do dalszego wywierania presji na Moskwę.

Prezydent Ukrainy wskazał, że najtrudniejszym elementem w negocjacjach pokojowych są kwestie terytorialne. Wyraził również nadzieję, że odbędzie rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem po spotkaniu jego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem w Moskwie.

Zełenski: wojna musi zakończyć się jak najszybciej

Jak przekazał Pałac Elizejski, prezydenci podczas spotkania połączyli się z kilkoma europejskimi przywódcami, specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Rustemem Umierowem, kierującym delegacją ukraińską na rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.

Witkoff i Umierow są na Florydzie, gdzie obaj reprezentują swoje kraje podczas rozmów na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.

Pałac Elizejski wśród rozmówców wideokonferencji europejskich przywódców wymienił: premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, szefów instytucji europejskich: Antonio Costę i Ursulę von der Leyen. Agencja AFP, informujac o rozmowach z liderami europejskimi, wymieniła wśród reprezentowanych krajów: Niemcy, Polskę, Włochy, Norwegię, Finlandię, Danię i Holandię.

Ukraiński prezydent w serwisie X poinformował, że podczas trwających kilka godzin rozmów omówiono "wiele szczegółów". "Główny nacisk był położony na negocjacje, zakończenie wojny i gwarancje bezpieczeństwa. Pokój musi być trwały. Wojna musi zakończyć się jak najszybciej. Wiele zależy teraz od zaangażowania każdego z przywódców" - napisał.

Spotkanie w stolicy Francji odbyło się też po niedzielnych dyskusjach delegacji Kijowa i USA na Florydzie, które obie strony oceniły jako "produktywne".

Media we Francji zwracają uwagę, że wizyta przypada w czasie, gdy w kraju Zełenski jest osłabiony politycznie ze względu na aferę korupcyjną na szczytach władzy. Ostatni raz prezydent Ukrainy był w Paryżu 17 listopada.

Pierwsza dama Ukrainy we Francji. Ma ważny cel

Do Paryża przyjechała także pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, w związku z inicjatywą "Bring Kids Back", której patronuje. Celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie i zlokalizowanie uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci i sprowadzenie ich z powrotem do ojczyzny. Spotkanie w ramach tej inicjatywy zaplanowano MSZ Francji.

Również w poniedziałek szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot i ministra kultury Rachida Dati zainaugurują sezon kulturalny Ukrainy we Francji.

Von der Leyen: w tym tygodniu propozycje w sprawie finansowania Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła swoją dyskusję z Zełenskim, Macronem i innymi liderami jako "dobrą". "Pozostajemy zjednoczeni w kwestii poparcia porozumienia pokojowego, które będzie sprawiedliwe dla Ukrainy. Takie, które będzie w pełni chronić jej suwerenność i zapewniać niezbędne gwarancje bezpieczeństwa" - podkreśliła w serwisie X.

"Kontynuujemy nasze działania, mające na celu zaspokojenie potrzeb finansowych Ukrainy. Poczyniliśmy znaczne postępy i planujemy przedstawić nasze propozycje prawne w tym tygodniu" - przekazała szefowa KE.

Von der Leyen w zeszłym tygodniu podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim powiedziała, że KE jest gotowa przedstawić propozycje prawne dotyczące udzielenia Ukrainie tzw. pożyczki reparacyjnej, która byłaby finansowana z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.

"Nieprzypadkowa" wizyta Zełenskiego w Paryżu

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział przed spotkaniem, że poniedziałkowa wizyta ukraińskiego przywódcy w Paryżu "nie jest przypadkowa". Zapewnił też, że rozmowy mające doprowadzić do pokoju w prowadzonej przez Rosję wojnie przeciwko Ukrainie nie odbywają się bez krajów europejskich.

Zdaniem szefa francuskiej dyplomacji kraje europejskie poczyniły wysiłki, by zrobiono wszystko "w interesie pokoju dla Ukrainy i bezpieczeństwa dla Europy". Przypomniał, że 28-punktowy plan USA dla Ukrainy został znacznie zmieniony. Jak dodał, udało się uzyskać to, że po raz pierwszy USA wyraziły jasno "zamiar pracowania z nami nad przygotowaniem tego, co nazywa się gwarancjami bezpieczeństwa". Gwarancje te - mówił Barrot - to "elementy militarne, które pozwolą na to - gdy dojdzie do pokoju - by uniknąć wszelkiej nowej agresji" wobec Ukrainy.

Kraje europejskie chcą podtrzymać armię ukraińską, by pozostała ona silna po zawarciu pokoju - zaznaczył Barrot.

