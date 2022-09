Ukraina złoży wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym. Odpowiedź szefa Sojuszu

Zełenski: składamy wniosek o dołączenie do NATO

- De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie - oznajmił prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

- Wiemy, że to możliwe. Widzimy, jak w tym roku Finlandia i Szwecja rozpoczęły akcesję do Sojuszu bez Membership Action Plan - podkreślił.

"Kończymy demontaż rosyjskiego wpływu na Ukrainę, Europę i świat"

Dodał, że Rosja poprzez próbę aneksji ukraińskiego terytorium stara się ukraść to, co do niej nie należy. Próby aneksji prezydent ocenił jako "farsę". Zaznaczył, że Rosja poprzez "zabójstwa, znęcanie się, szantaż i kłamstwa chce napisać od nowa historię i przemalować granice". - Ukraina do tego nie dopuści - zapewnił.