Zełenski: składamy wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym

Ukraina złoży wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyśpieszonym - potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez Kreml nielegalnej aneksji czterech okupowanych regionów Ukrainy.

Władimir Putin ogłosił dziś decyzję o włączeniu obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego w skład Rosji . Ogłoszenie równa się z tym, że Rosja złamała międzynarodowe prawo. Po decyzji Kremla rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że w jego biurze nie oglądano wystąpienia Putina. Dodał, że obecnie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a reakcja prezydenta na to oświadczenie będzie opublikowana w formie nagrania wideo.

Zełenski: składamy wniosek o dołączenie do NATO

Zełenski ogłosił w oświadczeniu, że jego kraj składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym.

"De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie" - oznajmił prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.