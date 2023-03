Zełenski o nakazie aresztowania Putina: historyczna decyzja, od której rozpocznie się historyczna odpowiedzialność

Zełenski: wszystko to stanowi w sposób oczywisty rosyjską politykę państwową

Nakaz aresztowania Władimira Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK objął nakazem aresztowania także rosyjską komisarz do spraw dzieci Marię Lwową-Biełową.