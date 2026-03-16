Zełenski do Seana Penna: dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy

Sean Penn i Wołodymyr Zełenski
Sean Penn: będąc w Polsce, pracując z Polakami, miałem okazję przekonać się, jak otwarte są ich drzwi i serca
Źródło: TVN24
Sean Penn nie odebrał Oscara za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej", przebywa obecnie w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski opublikował na portalu X wspólne zdjęcie i podziękował aktorowi za to, że jest "prawdziwym przyjacielem".

"Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Wspierałeś ją od pierwszego dnia wojny na pełną skalę. To prawda również dziś. I wiemy, że nadal będziesz wspierał nasz kraj i nasz naród" - napisał na portalu X prezydent Ukrainy. Dołączył zdjęcie z ich spotkania.

Penn zdobył Oscara w kategorii "najlepszy aktor w roli drugoplanowej" za występ w filmie "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. - Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - stwierdził Kieran Culkin po otwarciu koperty.

Sean Penn od 2022 roku spędził dużo czasu w Ukrainie. Krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podała w oświadczeniu, że aktor i reżyser "specjalnie przyjechał do Kijowa, aby utrwalić wszystkie wydarzenia, które obecnie dzieją się w Ukrainie i powiedzieć światu prawdę o inwazji Rosji na nasz kraj".

"Sean Penn demonstruje odwagę, której brakowało wielu innym, w szczególności niektórym zachodnim politykom. Im więcej takich ludzi - prawdziwych przyjaciół Ukrainy, którzy wspierają walkę o wolność - tym szybciej możemy powstrzymać tę haniebną inwazję Rosji" - podkreślono w komunikacie przed czterema laty.

Sean Penn w Kijowie w 2022 roku
Źródło: president.gov.ua

Pytany na Berlinale 2023, co ceni w prezydencie Ukrainy, Penn odpowiedział: "nie lubię tego małego tyrana, który zagraża jemu i jego państwu". - Podoba mi się natomiast to, że nie ma rzeczy, które przeraziłyby Zełenskiego i Ukraińców". - Uważam, że Ukraina jest w tej chwili jednym ze światowych liderów.

Po gali oscarowej w 2022 roku oznajmił, że jest mu wstyd, że zamiast przemówienia prezydenta Ukrainy pokazano, jak Will Smith policzkuje Chrisa Rocka. - Oscar znajduje się w biurze Zełenskiego. Prezydent może go stopić, kiedy tylko zechce. To był taki drobny gest dwóch przyjaciół - skomentował.

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Zelenskyy/X

