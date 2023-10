Naukowcy: wysoko przetworzona żywność ma podobne działanie do nikotyny czy alkoholu

Nowy raport opublikowano 9 października w British Medical Journal. Grupa naukowców z USA, Brazylii i Hiszpanii pod kierownictwem prof. Ashley Gearhardt z amerykańskiego Uniwersytetu Michigan wzięła pod lupę 281 różnych badań z 36 krajów dotyczących żywności wysoko przetworzonej. Na ich podstawie doszli do wniosku, że nawet 14 proc. dorosłych (czyli ok. jedna osoba na siedem) i 12 proc. dzieci (ok. jedno na osiem) może być uzależnionych od takiej żywności. Wynika to z faktu, że według nich, sposób, w jaki niektórzy ludzie konsumują przetworzone produkty, podobny jest do tego, w jaki spożywane są uzależniające substancje i spełnia kryteria stosowane do diagnozowania zaburzeń związanych z zażywaniem takich substancji. Te kryteria to m.in. intensywne łaknienie, symptomy związane z odstawieniem, mniejsza kontrola nad spożyciem, dalsze spożywanie pomimo konsekwencji (jak otyłość), napadowe objadanie się, pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niższa jakość życia.