Może powodować setki tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Naukowcy znaleźli "mocny dowód"

Naukowcy: zanieczyszczenie powietrza zmniejsza odporność na antybiotyki

Badacze twierdzą, że do tej pory nie istniały badania, które brałyby pod uwagę relację między zanieczyszczeniem powietrza a odpornością na antybiotyki, ale wnioski, do jakich doszli, określają jako "mocny dowód" na to, że taka relacja istnieje. Główny autor analizy prof. Hong Chen z Uniwersytetu Zhejiang w Chinach podkreślił, że oba te czynniki są same w sobie "jednymi z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie". - Badanie sugeruje, że korzyści ze zwalczania zanieczyszczenia powietrza mogą być dwojakie - nie tylko zmniejszy to szkodliwy wpływ jakości powietrza (na zdrowie człowieka - red.), ale także może odegrać ważną rolę w zwalczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się bakterii odpornych na antybiotyki - powiedział. Naukowcy oszacowali, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to do 2050 roku poziom odporności na antybiotyki na świecie wzrośnie o 17 proc., a liczba przedwczesnych zgonów z tego powodu może wynosić nawet około 840 tys. rocznie.