Zakaz sprzedaży papierosów do 22. roku życia "może zmniejszyć liczbę osób uzależnionych od nikotyny"

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych do 22. roku życia?

Na czym polegało badanie? Jak pisze Independent pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od wieku, w którym rozpoczęli palenie – poniżej 20 lat lub powyżej. Wszyscy ukończyli test Fagerstroma, pozwalający na orientacyjną ocenę głębokości fizycznego uzależnienia od nikotyny. Badanych pytano m.in. o to jak szybko sięgają po papierosa po przebudzeniu, czy też ile wypalają papierosów dziennie. Zbadano też zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, co pozwala określić liczbę papierosów wypalonych w ciągu ostatniej doby.

"Badanie wskazuje, że podniesienie ustawowego wieku uprawniającego do zakupu wyrobów tytoniowych do 22 lat lub więcej może doprowadzić do zmniejszenia liczby osób uzależnionych od nikotyny i zagrożonych niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi" - twierdzi dr Koji Hasegawa.

Rekomendacja polskich naukowców: wyroby tytoniowe od 21. roku życia

Tymczasem, jak wynika z opracowania Komitetu Zdrowia Publicznego PAN tytoniu codziennie używa 22,3 proc. światowej populacji ludzi. W Polsce w 2022 r. do codziennego palenia przyznało się 28,8 proc. dorosłych osób (30,8 proc. mężczyzn i 27,1 proc. kobiet). Odsetek ten zwiększa się w porównaniu do lat poprzednich. Polscy naukowcy również zwrócili uwagę na ochronę dzieci i młodzieży przed dostępem do wyrobów nikotynowych. Wskazano, że w naszym kraju powinno się podnieść wiek osób uprawnionych do nabycia produktów nikotynowych - z obecnie obowiązującego 18. roku życia do 21. roku życia.