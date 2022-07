"Czysta strefa" za miliony rubli. Jak Kreml dba o zdrowie Putina

BBC podkreśla, że piloci i medycy, którzy kontaktują się z Władimirem Putinem , muszą odbywać kwarantannę regularnie. "Aby uzyskać dostęp do tak zwanej czystej strefy setki osób muszą co najmniej czterokrotnie przeprowadzać testy PCR i dwukrotnie sprawdzać obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi " - podaje.

Przed Dniem Zwycięstwa

Towarzyszący medycy

"Szczególnie wiele mówi w tej kwestii Wschodnie Forum Ekonomiczne, które odbywa się we Władywostoku. Lekarze z Moskwy muszą przejechać przez cały kraj, by móc towarzyszyć Putinowi. Przyjeżdżają do Władywostoku na tydzień przed przyjazdem prezydenta i opuszczają to miasto po jego powrocie do Moskwy" - podaje BBC.