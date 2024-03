"Niezwykły i nieoczekiwany" wzrost zakażeń. Pięć ofiar papuzicy w Europie

We wtorek Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała komunikat w związku z coraz częstszymi zachorowaniami na ornitozę. Wzrost liczby przypadków tej choroby, zwanej także papuzicą, zauważono w 2023 i na początku 2024 roku w kilku krajach Europy, w szczególności w okresie od listopada do grudnia ub. r. Z jej powodu zmarło pięć osób.

Ornitoza jest chorobą układu oddechowego, wywołuje ją drobnoustrój Chlamydia psittaci. Źródłem zakażeń są ptaki dzikie i domowe. Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez kontakt z wydzielinami zakażonych ptaków, ale też przez ugryzienie.

Wzrost liczby przypadków ornitozy w Europie

WHO podaje, że wzrost zachorowań na ornitozę odnotowano w Austrii , Danii , Niemczech , Szwecji i Holandii . Wskazano, że te pięć krajów zgłosiło "niezwykły i nieoczekiwany wzrost przypadków", a u niektórych pacjentów rozwinęło się zapalenie płuc, skutkujące koniecznością hospitalizacji, a także przypadkami śmiertelnymi.

W Austrii zazwyczaj odnotowuje się średnio dwa przypadki ornitozy rocznie, ale w 2023 roku wykryto ją u 14 osób, a w tym roku - jak dotąd - u czterech kolejnych. Wiadomo, że nie są one ze sobą powiązane. Żadna z tych osób nie podróżowała za granicę, nie informowała też o kontakcie z dzikim ptactwem. W Danii w ciągu roku zwykle występuje od 15 do 30 przypadków ornitozy. Tymczasem tylko na przełomie 2023 i 2024 roku odnotowano ich 23, a lokalne władze twierdzą, że liczba ta w rzeczywistości może być dużo wyższa. Spośród tych osób 17 trafiło do szpitala, z czego 15 miało zapalenie płuc, a czworo zmarło.