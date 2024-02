Stanowi nawet połowę diety, a lista groźnych konsekwencji jej spożywania jest naprawdę długa

Nadmierna konsumpcja ultraprzetworzonej żywności (UPF), takiej jak np. batoniki, słodzone napoje gazowane, produkty instant czy gotowe posiłki, wiąże się z możliwością wystąpienia aż 32 rodzajów negatywnych konsekwencji zdrowotnych - wskazują autorzy przeglądu opublikowanego w środę w czasopiśmie naukowym The BMJ. Przestudiowali oni wyniki 45 metaanaliz, łącznie obejmujących niemal 10 milionów osób. Jako konsekwencje, w przypadku których stwierdzono najsilniejszy związek z UPF, wskazali m.in. zwiększone ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, większe ryzyko śmierci spowodowanej chorobami układu krążenia oraz zwiększone występowanie zaburzeń psychicznych. W przypadku tych ostatnich nie jest jednak jasne czy to spożycie UPF prowadzi do rozwoju zaburzeń, czy też zaburzenia prowadzą do większej konsumpcji żywności przetworzonej.