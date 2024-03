Alarmujące dane o otyłości na świecie

O "oszałamiającej liczbie" osób żyjących z otyłością mówi prof. Majid Ezzati z Imperial College London, współautor badania. Jak zaznacza, choć w krajach bogatszych wskaźniki otyłości spadają, to gwałtownie rosną we wszystkich pozostałych regionach. Ekspert podkreśla też "bardzo niepokojącą" rosnącą liczbę dzieci z otyłością.

Problem z niedowagą nadal istnieje

Z badania wynika też, że w większości państw otyłość stała się bardziej rozpowszechniona niż niedowaga, nawet w krajach słabo i średnio rozwiniętych, które jeszcze do niedawna zmagały się z niedożywieniem populacji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że choć problem niedowagi zmniejszył się (o połowę względem 1990 roku), nie oznacza to, że zniknął i nadal setki milionów ludzi pozostają niedożywione. Najgorzej sytuacja wygląda w Erytrei , gdzie 33 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn ma niedowagę.

Nad całościowym zestawieniem, które opublikowano w czasopiśmie "The Lancet", pracowało ponad półtora tysiąca naukowców we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Bazują one na danych reprezentatywnej grupy 220 milionów mieszkańców 190 krajów, zostały zgromadzone w 2022 roku i uważane są za jedne z najbardziej miarodajnych i niezależnych tego typu obliczeń. Pod uwagę wzięto wskaźnik masy ciała - BMI.