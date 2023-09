Naukowcy stworzyli pierwszy "kompletny" model ludzkiego embrionu. Bez użycia plemników i komórek jajowych

Naukowcy stworzyli model embrionu ludzkiego, nie używając do tego plemników, komórek jajowych ani macicy. Według nich wygląda on jak "książkowy" przykład prawdziwego zarodka i jest pierwszym "kompletnym" tego typu modelem, informuje BBC.

Artykuł o przełomowym dokonaniu naukowców z Instytutu Naukowego Weizmanna opublikowano w środę na łamach czasopisma Nature. Badacze przekazali, że udało im się stworzyć "formę, która bardzo przypomina wczesny embrion ludzki" bez użycia plemników, komórek jajowych ani macicy. Twierdzą, że to pierwszy "kompletny" model zarodka z jego wszystkimi kluczowymi strukturami. - To książkowy przykład tego, jak wygląda 14-dniowy embrion ludzki - podkreślił w rozmowie z BBC główny autor badania prof. Jacob Hanna.

Pierwszy model embrionu ludzkiego

BBC przypomina, że badania nad zarodkami stwarzają wątpliwości prawne, etyczne, jak również techniczne. Jednocześnie jednak "naśladowanie naturalnego rozwoju zarodka" to szybko rozwijająca się gałąź nauki. Do stworzenia modelu embrionu naukowcy wykorzystali komórki macierzyste, które z pomocą substancji chemicznych zmuszono do przekształcenia się w cztery typy komórek występujących w najwcześniejszych stadiach rozwoju ludzkiego zarodka. Jak pisze BBC, 120 uzyskanych w ten sposób komórek zmieszano ze sobą w odpowiednich proporcjach. Niewielka część z nich rozpoczęła proces, w którym łączyły się w struktury przypominające embrion. Pozwolono im się rozwijać aż do momentu, w którym były porównywalne do 14-dniowych, prawdziwych embrionów. Tu również BBC zauważa, że w wielu krajach jest to prawna granica normalnych badań zarodków.