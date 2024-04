Raport: co piąty żyjący dziś człowiek zachoruje na raka

Co piąty z żyjących obecnie ludzi zachoruje na nowotwór – przewiduje najnowszy raport amerykańskiego stowarzyszenia American Cancer Society. Zgodnie z jego szacunkami, do 2050 roku liczba osób zmagających się z nowotworami na całym świecie może wzrosnąć nawet o 77 procent.

Autorzy nowego raportu przewidują także, że do 2050 roku zdiagnozowanych zostanie nawet 35 milionów nowych przypadków nowotworów. Oznaczałoby to aż 77 procentowy wzrost liczby zachorowań w ciągu niespełna trzech dekad.

Wzrost zachorowań na raka

Czynniki te mogą być problemem zwłaszcza w krajach o niskich dochodach. - Rozpowszechnia się tam wiele czynników powodujących raka, które dotąd obserwowaliśmy w krajach o wysokich dochodach, jak palenie tytoniu czy otyłość - wyjaśnia dla CNN Dahut. - (Kraje o niskich dochodach) to kraje nieposiadające narzędzi do wczesnego diagnozowania nowotworów, ich odpowiedniego leczenia, czy zapobiegania im w taki sposób, w jaki (robi się to) w innych państwach. Obawiamy się, że będziemy obserwować tam wzrost zachorowalności na raka i więcej spowodowanych nim zgonów - stwierdził.