Wyniki nowego badania ukazały się we wtorek na łamach czasopisma "Nature". Naukowcy z Centrum Medycznego Irving na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (CUIMC), we współpracy z naukowcami z innych uczelni, testowali skuteczność eksperymentalnego leku o nazwie RMC-7977. Według nich w badaniach wykazał on "bezprecedensową zdolność zwalczania" komórek nowotworowych w przedklinicznych modelach raka trzustki. A to ich zdaniem sugeruje, że lek ten będzie mógł stanowić nową opcję leczenia dla niemal wszystkich rodzajów nowotworów trzustki.