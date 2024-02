Jak COVID-19 wpływa na życie seksualne kobiet. Najnowsze ustalenia naukowców

W lutowym wydaniu naukowego magazynu "Journal of Sexual Medicine" opublikowane zostały wyniki badań nad wpływem COVID-19 na życie seksualne kobiet. Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie przeanalizowali przypadki 1313 kobiet, które zostały podzielone na trzy grupy. Do pierwszej zostały zakwalifikowane te, które nigdy nie chorowały na COVID-19; do drugiej te, które go przechorowały, ale nie doświadczyły późniejszych efektów ubocznych, a w trzeciej znalazły się kobiety, które borykają się z objawami tzw. long COVID.