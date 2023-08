Ile kroków dziennie robić, by "znacząco" zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci?

Ile kroków dziennie robić, by być zdrowszym i żyć dłużej

Z prezentowanej analizy wynika, że wykonanie już około 4 tys. kroków dziennie wiąże się ze "znacząco" mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Największe korzyści pod tym względem przynosi zaś wykonywanie około 20 tys. kroków. Korzyści z chodzenia zaobserwowano na podobnym poziomie we wszystkich krajach, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, w różnych grupach wiekowych. Największe zauważono jednak u osób młodych. U tych poniżej 60. roku życia, które dziennie wykonywały od 7 do 13 tys. kroków ryzyko przedwczesnej śmierci zmniejszało się o 49 proc., a u osób powyżej 60. roku życia, wykonujących od 6 do 10 tys. kroków dziennie ryzyko to było mniejsze o 42 proc. - podali naukowcy. Według nich oznacza to, że im wcześniej zaczniemy więcej spacerować, ale także stosować inne, zdrowe nawyki, tym lepiej dla naszego samopoczucia i długości życia.