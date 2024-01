Pierwszy pacjent z implantem mózgowym od Muska

Elon Musk poinformował w mediach społecznościowych o pierwszej osobie, której wszczepiono implant mózgowy opracowany przez jego firmę Neuralink. Jak zaznaczył, pacjent "wraca do zdrowia", a wyniki są "obiecujące". Zgodnie z zapowiedziami implant ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu.

"Pierwszy człowiek otrzymał wczoraj implant od Neuralink i wraca do zdrowia" - napisał Elon Musk na platformie X w poniedziałek wieczorem. Pisze też o obiecujących wstępnych wynikach. W kolejnym wpisie przekazał, że pierwszy produkt Neuralink - firmy neurotechnologicznej zajmującej się implantami mózgu - będzie nosił nazwę Telepathy (Telepatia - red.). We wtorek miliarder i założyciel Neuralink napisał, że "umożliwia sterowanie telefonem lub komputerem, a za ich pośrednictwem niemal każdym urządzeniem, za pomocą myśli".

Elon Musk dodał, że pierwsze implanty zostaną wszczepione osobom, które "straciły władze w kończynach". "Wyobraźcie sobie, że Stephen Hawking potrafiłby komunikować się szybciej niż szybka maszynistka lub prowadzący aukcję. Taki jest cel" - podkreślił, odwołując się do zmarłego w 2018 roku fizyka, który cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne.

Neuralink. Implant w ludzkim mózgu

Jak podkreśla firma na swojej stronie internetowej, interfejs mózg-komputer został zaprojektowany tak, "by umożliwić kontrolowanie komputera lub urządzenia mobilnego" niezależnie od tego, gdzie znajduje się jego użytkownik. Neuralink prowadzi badania, których celem jest ocena funkcjonalności interfejsu, który umożliwia osobom z tetraplegią, czyli paraliżem czterokończynowym, sterowanie urządzeniami za pomocą myśli. Firma nie odpowiedziała na prośbę Agencji Reutera o podanie szczegółów.

Opracowany przez Neuralink implant jest umieszczany w mózgu przez specjalnego robota zaprojektowanego przez firmę. Implant łączy się z mózgiem za pomocą elastycznych nici z elektrodami. Każda z nich jest cieńsza od ludzkiego włosa. Ma to pozwolić na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia wrażliwych tkanek, a jednocześnie zapewnić wysoką przepustowość danych.

Implanty mózgowe. Ekspert o "ryzyku"

- Uważam, że technologia jest bardzo obiecująca, szczególnie w krótszej perspektywie, jeśli chodzi o nowe metody leczenia zaburzeń neurologicznych - oceniał w 2023 Bradley Greger, specjalista w dziedzinie neuronauki i profesor nadzwyczajny Arizona State University (ASU). Cytowany przez "The State Press" naukowiec podkreślił, że badania kliniczne prowadzone przez Neuralink "należy potraktować poważnie i dokładnie przeanalizować". Tak, by urządzenie zapowiedziane przez firmę "okazało się realną i niezawodną metodą leczenia". - Wszystko wiąże się z ryzykiem. Rozmawiamy o wszczepieniu urządzenia do mózgu - przestrzegał.