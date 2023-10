Dlaczego kobiety budzą się o 3:29 nad ranem? Badacze o powszechnym problemie

Miliony kobiet budzą się w środku nocy, a przyczyną tego jest menopauza - to wyniki badania przeprowadzonego przez jedną z brytyjskich firm. Większość kobiet zmagających się z bezsennością przyznaje, że ma to negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną.

Brytyjska firma Dunelm przeprowadziła sondaż wśród 2 tysięcy kobiet zmagających się z menopauzą lub w okresie okołomenopauzalnym. Wyniki przedstawiono w środę, w Światowy Dzień Menopauzy. Z badania wynika, że 69 proc. ankietowanych kobiet nie może spać w nocy, co wpływa na ich samopoczucie. Oszacowano, że przeciętna godzina wybudzenia - średnia dla badanych kobiet - to 3:29 nad ranem. Połowa z ankietowanych przyznała, że nie wie jak sobie poradzić ze swoimi objawami oraz że nie przypuszczały nawet, iż w czasie menopauzy może je spotkać bezsenność. Tylko jedna czwarta szukała z tego powodu pomocy u lekarza.

Menopauza - jak sobie radzić z bezsennością

W Wielkiej Brytanii z menopauzą zmaga się obecnie około 13 mln kobiet. Cytowana przez Independent dr Clare Spencer podkreśla, że kobiety przechodzące przez ten okres mogą mieć trudności z zasypianiem oraz mogą się budzić w nocy, co wpływa na ich funkcjonowanie w ciągu dnia. Powody, dla których kobiety mogą doświadczać bezsenności, mogą być zarówno fizyczne, jak i psychologiczne. To np. bóle stawów, uderzenia gorąca, nocne poty i częstsza potrzeba korzystania z toalety, a także wzrost stresu i lęków, słaby nastrój i depresja, spowodowane zmianami w poziomie hormonów. "Z badań wynika, że brak snu może wpłynąć na twój nastrój i sprawiać, że twój mózg skupia się na negatywnych rzeczach, a nawet rozpamiętuje niemiłe zdarzenia zamiast tych szczęśliwych" - mówi Spencer. Dodaje, że "może to też źle wpływać na ocenę sytuacji i koncentrację" oraz powoduje większą podatność na wypadki, bo brak snu upośledza czas reagowania.