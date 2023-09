800 tysięcy kobiet umiera co roku przedwcześnie na raka, bo nie mają dostępu do opieki zdrowotnej

Nawet 800 tys. kobiet rocznie umiera przedwcześnie na świecie z powodu nowotworów, bo nie mają dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej - wynika z nowego raportu naukowców. Apelują oni o bardziej "feministyczne" podejście do problemu raka, by zwalczyć nierówności i dyskryminację, z jakimi zmagają się kobiety.

Nowy raport ukazał się we wtorek w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Lancet". Badacze przyjrzeli się nowotworom u kobiet w wieku od 30 do 69 lat w 185 krajach świata i doszli do wniosku, że nierówności mają "wyraźnie negatywny wpływ" na opiekę zdrowotną związaną z rakiem, od profilaktyki po leczenie. Z raportu wynika, że aż 800 tys. pań na świecie umiera każdego roku przedwcześnie z powodu nowotworów, ponieważ nie mają dostępu do odpowiedniej opieki medycznej. Eksperci wezwali do opracowania strategii, która pozwoli na zwiększanie świadomości kobiet o czynnikach ryzyka rozwoju raka i jego objawach oraz zwiększy równy dostęp do wczesnego wykrywania i leczenia tej choroby.