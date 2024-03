Zdjęcie Kate nie powinno zostać opublikowane? Przedstawiciel agencji o "manipulacji"

Phil Chetwynd, dyrektor serwisów światowych Agence France Presse 13 marca powiedział w programie "The Media Show" w stacji BBC Radio 4, że AFP zdecydowała się usunąć zdjęcie księżnej Kate z dziećmi w związku z "rażącą edycją" i zignorowaniem przez Pałac Kensington prośby o oryginalne zdjęcie. - Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego usunęliśmy zdjęcie - powiedział.

Przedstawiciel AFP o rzadkim zjawisku w kontekście "manipulacji"

- Wysłaliśmy wiadomości do wszystkich naszych zespołów, by zachowały większą czujność w przypadku treści trafiających na nasze biurko; nawet tych, które dostajemy od zaufanych źródeł - dodał Chetwynd. Jak podkreślił, wycofanie zdjęcia w związku z "manipulacją" to rzadkie zjawisko, które zdarza się "może raz w roku, mam nadzieję, że rzadziej".