Incydent z dronem, prawdopodobieństwo "niebezpiecznej eskalacji". Oceniają analitycy ISW

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił w najnowszym raporcie incydent, do jakiego doszło nad Morzem Czarnym. Zdaniem analityków think tanku zderzenie spowodowane przez rosyjski myśliwiec Su-27 z amerykańskim dronem MQ-P Reaper nie wywoła eskalacji między Moskwą a Waszyngtonem i nie doprowadzi do wybuchu bezpośredniego konfliktu między tymi państwami.

Eksperci Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) oceniają, że uderzenie przez rosyjski myśliwiec Su-27 amerykańskiego drona MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym "nie spowoduje eskalacji (wiodącej) do bezpośredniego konfliktu między Rosją i Stanami Zjednoczonymi". ISW zauważa, że tego rodzaju sygnały Rosja stosowała przez dekady wobec samolotów i okrętów USA i ich sojuszników. Dochodziło do tego w różnych częściach świata, ale nie wywoływało to konfliktu.

"Prezydenci USA i Rosji mają pełną swobodę reagowania na tego rodzaju incydenty i takie sytuacje nie oznaczają automatycznie eskalacji. Biorąc pod uwagę systematyczne zapewnienia prezydenta Joe Bidena o unikaniu zaangażowania sił USA w bezpośredni konflikt z Rosją, jak i wyraźną, demonstrowaną systematycznie przez Kreml niechęć do przystąpienia do wojny z NATO, nie ma powodu, by tego rodzaju incydenty były powodem niebezpiecznej eskalacji" - ocenia amerykański think tank.

ISW: Ukraina będzie mogła użyć podczas kontrofensywy MiG-ów obiecanych przez Polskę

Instytut Studiów nad Wojną zwraca także uwagę na zapowiedziane przez Polskę przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. Wskazuje, że lotnictwo ukraińskie operuje tymi samolotami, więc Ukraina będzie mogła użyć ich podczas kontrofensywy, jeśli zostaną dostarczone na czas.

"Premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował 14 marca, że Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu 4-6 tygodni" - wskazują analitycy ISW w najnowszym raporcie. Jak dodają, Polska jest gotowa to uczynić w ramach koalicji międzynarodowej. Przypominają, że wcześniej minister obrony Słowacji Jaroslav Nad' mówił o wsparciu Bratysławy dla dostarczenia Ukrainie tych maszyn. "Siły Powietrzne Ukrainy operują MiG-ami-29 i będą mogły użyć ich w operacjach kontrofensywnych, jeśli Ukraina otrzyma je z odpowiednim wyprzedzeniem przed swą kolejną kontrofensywą" - zaznaczają eksperci ISW.

Premier Mateusz Morawiecki pytany o przekazanie Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29 powiedział we wtorek, że "to może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni". Gotowość do przekazania Ukrainie tych samolotów prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował w ubiegłą środę w wywiadzie dla CNN. - Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć - powiedział prezydent.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dodał dzień później, że "nie będzie to duża liczba", a Polska jest w tym przypadku gotowa działać w ramach szerszej międzynarodowej koalicji.

