Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zarzut dla maszynisty po tragicznej kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku

|
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Zderzenie pociągu z autobusem w Bangkoku, Tajlandia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Rungroj Yongrit/PAP/EPA
W stolicy Tajlandii pociąg towarowy zderzył się z autobusem, co doprowadziło do śmierci ośmiu osób. Policja uznała, że maszynista dopuścił się zaniedbania. Zamierza też oskarżyć kierowcę autobusu, ale jeszcze nie mogła go przesłuchać.

Do kolizji doszło w sobotę późnym popołudniem na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji kolejowej łączącej lotnisko z centrum Bangkoku. Pociąg towarowy zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej, co wywołało pożar, który objął jeszcze kilka innych pojazdów. Zginęło osiem osób, a 32 zostały ranne.

Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/PAP/EPA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/PAP/EPA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/PAP/EPA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/PAP/EPA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/PAP/EPA

- Maszyniście pociągu postawiono zarzut zaniedbania, które doprowadziło do śmierci, ponieważ dowody jednoznacznie wskazują na jego lekkomyślne zachowanie - powiedział w niedzielę agencji prasowej Reuters Urumporn Koondejsumrit, komendant komisariatu policji w dzielnicy Makkasan.

Policjant przekazał, że kierowca autobusu również zostanie oskarżony, ale na razie pozostaje pod opieką medyczną i nie może być przesłuchiwany. - Śledczy badają możliwość postawienia dodatkowych zarzutów - dodał.

Zderzenie pociągu z autobusem. Są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zderzenie pociągu z autobusem. Są ofiary śmiertelne

"To nie powinno się wydarzyć"

Teren kolizji w niedzielę został oczyszczony, a ruch przywrócono. Władze zaostrzą środki bezpieczeństwa, aby zapobiec powtórzeniu się takiego zdarzenia - jak zapewniono w oświadczeniu, które opublikował wiceminister transportu Siripong Angkasakulkiat.

Lokalni mieszkańcy mówią, że od dawna obawiali się takiego wypadku, ponieważ pojazdy przejeżdżały przez przejazd pomimo sygnalizacji świetlnej "stop".

- To nie powinno się wydarzyć. Chcę, aby wszyscy kierowcy dobrze rozumieli przepisy ruchu drogowego - powiedział agencji Reuters Thanphisit Nawatkonoangkoon, 20-letni pasażer pociągu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia drogi w Tajlandii należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie, ze względu na słabe egzekwowanie norm bezpieczeństwa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
TajlandiaWypadkiruch drogowyPolicjaAzjaKolejKomunikacjaKomunikacja Miejskaautobus
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek na pokazie lotniczym w Idaho
Katastrofa na pokazie lotniczym
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Robert Lewandowski kapitanem w meczu z Betisem
Lewandowski zmienia klub, Polka ranna we Włoszech, tragiczna śmierć 13-latka
TO WARTO WIEDZIEĆ
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
Olsztyn
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Marcin Matczak
Matczak: jako naród nie możemy tego akceptować
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
EN_01662405_0088
Tusk: coraz gorzej z nimi
imageTitle
Tak żegna się największych. "Zawsze będę miał Barcelonę w sercu"
EUROSPORT
imageTitle
Piękne obrazki. Żona i córki razem z "Lewym" 
EUROSPORT
Tygrys (zdjęcie poglądowe)
Ranił 73-letniego mężczyznę. Policjanci zastrzelili pod Lipskiem tygrysa
METEO
imageTitle
Zmierzch kariery w piłkarskim raju. Dlaczego weterani wybierają ligę saudyjską?
EUROSPORT
Opady deszczu, ulewy
Niże niosą więcej deszczu. Tu najsilniej popada
METEO
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
WARSZAWA
imageTitle
Niewielu uhonorowano w ten sposób
EUROSPORT
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Niebezpieczna sytuacja na przejściu. "Niewiele brakowało". Nagranie
WARSZAWA
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Burza, piorun
Burze powrócą. Sprawdź, gdzie aura może być groźna
METEO
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
EN_01677685_1517
Dron uderzył tuż obok elektrowni jądrowej. Wybuchł pożar
Samane
Znaleźli szczątki wojskowego drona
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica