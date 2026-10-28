Świat Zderzenie pociągów w Hiszpanii Oprac. Kuba Koprzywa |

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Ofiary śmiertelne i wielu rannych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: El Pais

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Rozwiń Kluczowe fakty: Do katastrofy kolejowej doszło w prowincji Toledo.

Pociągami dużych prędkości podróżowało łącznie ponad 500 osób. Jest wiele ofiar.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że na razie nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

Służby wyjaśniają przyczynę wypadku. Media analizują, jak mogło do niego dojść.

Do wypadku doszło krótko po godzinie 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. W zdarzeniu brały udział pociąg dużych prędkości AVE oraz pociąg Iryo. Obydwa pociągi jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne

Dziennik "ABC", powołując się na obronę cywilną, podał, że zginęło 46 osób. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że zginęło co najmniej 30 osób.

W obu pociągach było łącznie 544 pasażerów. Pociągiem AVE jechało 397 osób, a w Iryo 147.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że "na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach". Dodał, że w sprawie działa polski konsulat.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Fotogramma / Zuma Press / Forum Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Juanma Jimenez/Europa Press/Getty Images Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: El Pais Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: El Pais

Na miejsce wypadku przyjechały służby medyczne. Dwa wagony zjechały z torów i spadły z nasypu - opisuje "El Pais".

Rzecznik rządu regionu Kastylia-La Mancha poinformował, że ustalana jest przyczyna wypadku i liczba poszkodowanych. Manuel Galan, burmistrz miejscowości Urda, powiedział, że służby ratownicze poprosiły go o przygotowanie hali sportowej w celu przyjęcia rannych.

"El Pais", powołując się na źródła rządowe, podał, że błąd ludzki przy usuwaniu awarii systemu sygnalizacji to jedna z rozważanych obecnie, możliwych przyczyn kolizji. Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów zatrzymał się lub znacząco zwolnił na kilka minut przed wypadkiem z powodu problemów z ruchem na linii. Wtedy najechał na niego od tyłu pociąg jadący z Madrytu do Sewilli.

Premier Hiszpanii: jestem głęboko poruszony

Zderzenie pociągów skomentował hiszpański premier Pedro Sanchez. "Jestem głęboko poruszony poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo" - napisał. Poinformował, że jest w kontakcie z ministrem transportu i władzami regionu.

"Służby ratownicze we współpracy z organami administracyjnymi pracują na miejscu, aby udzielić pomocy poszkodowanym i zapewnić im bezpieczeństwo" - dodał premier. "Przesyłam moje serdeczne wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia wszystkim ofiarom oraz ich rodzinom" - napisał.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026 Rozwiń

Kongres deputowanych, izba niższa hiszpańskiego parlamentu, ogłosiła odwołanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych na środę ze względu na wypadek.

Politycy składają kondolencje

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała tragedię w Hiszpanii. "Moje serce jest z rodzinami ofiar i ich bliskimi. Dziś Europa opłakuje to z wami" - napisała.

Just received the devastating news from Toledo on the collision of two high-speed trains.



My heart goes out to the victims’ families and loved ones.



Today, Europe mourns with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2026 Rozwiń

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał o "strasznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii". "Nasze myśli kierujemy ku ofiarom, ich rodzinom, licznym rannym oraz całemu personelowi zaangażowanemu w akcje ratunkowe. Hiszpańskiemu narodowi przekazuję solidarność Francji" - czytamy.

Kondolencje z Polski

Prezydent Polski Karol Nawrocki napisał, że wiadomość o tragedii w Hiszpanii przyjął z "głębokim smutkiem". "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał.

I was deeply saddened to learn of the tragic train crash in Spain, in which so many people lost their lives.



On behalf of the Polish people and on my own behalf, I offer my deepest condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a speedy… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 28, 2026 Rozwiń

"Moje szczere kondolencje kieruję do rodzin i bliskich ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.

🇵🇱🇪🇸 Deeply saddened by the tragic train accident in Spain.

My heartfelt condolences go out to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery.

In these difficult moments, Poland stands in solidarity with Spain and its people. We stand with… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 28, 2026 Rozwiń

Kondolencje złożył też polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał.

Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.@oscar_puente_ - w tych bolesnych chwilach proszę przyjąć wyrazy solidarności i wsparcia… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) October 28, 2026 Rozwiń