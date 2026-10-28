Zderzenie pociągów w Hiszpanii
- Do katastrofy kolejowej doszło w prowincji Toledo.
- Pociągami dużych prędkości podróżowało łącznie ponad 500 osób. Jest wiele ofiar.
- Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że na razie nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.
- Służby wyjaśniają przyczynę wypadku. Media analizują, jak mogło do niego dojść.
Do wypadku doszło krótko po godzinie 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. W zdarzeniu brały udział pociąg dużych prędkości AVE oraz pociąg Iryo. Obydwa pociągi jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.
Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne
Dziennik "ABC", powołując się na obronę cywilną, podał, że zginęło 46 osób. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że zginęło co najmniej 30 osób.
W obu pociągach było łącznie 544 pasażerów. Pociągiem AVE jechało 397 osób, a w Iryo 147.
Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że "na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach". Dodał, że w sprawie działa polski konsulat.
Na miejsce wypadku przyjechały służby medyczne. Dwa wagony zjechały z torów i spadły z nasypu - opisuje "El Pais".
Rzecznik rządu regionu Kastylia-La Mancha poinformował, że ustalana jest przyczyna wypadku i liczba poszkodowanych. Manuel Galan, burmistrz miejscowości Urda, powiedział, że służby ratownicze poprosiły go o przygotowanie hali sportowej w celu przyjęcia rannych.
"El Pais", powołując się na źródła rządowe, podał, że błąd ludzki przy usuwaniu awarii systemu sygnalizacji to jedna z rozważanych obecnie, możliwych przyczyn kolizji. Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów zatrzymał się lub znacząco zwolnił na kilka minut przed wypadkiem z powodu problemów z ruchem na linii. Wtedy najechał na niego od tyłu pociąg jadący z Madrytu do Sewilli.
Premier Hiszpanii: jestem głęboko poruszony
Zderzenie pociągów skomentował hiszpański premier Pedro Sanchez. "Jestem głęboko poruszony poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo" - napisał. Poinformował, że jest w kontakcie z ministrem transportu i władzami regionu.
"Służby ratownicze we współpracy z organami administracyjnymi pracują na miejscu, aby udzielić pomocy poszkodowanym i zapewnić im bezpieczeństwo" - dodał premier. "Przesyłam moje serdeczne wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia wszystkim ofiarom oraz ich rodzinom" - napisał.
Kongres deputowanych, izba niższa hiszpańskiego parlamentu, ogłosiła odwołanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych na środę ze względu na wypadek.
Politycy składają kondolencje
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała tragedię w Hiszpanii. "Moje serce jest z rodzinami ofiar i ich bliskimi. Dziś Europa opłakuje to z wami" - napisała.
Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał o "strasznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii". "Nasze myśli kierujemy ku ofiarom, ich rodzinom, licznym rannym oraz całemu personelowi zaangażowanemu w akcje ratunkowe. Hiszpańskiemu narodowi przekazuję solidarność Francji" - czytamy.
Kondolencje z Polski
Prezydent Polski Karol Nawrocki napisał, że wiadomość o tragedii w Hiszpanii przyjął z "głębokim smutkiem". "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał.
"Moje szczere kondolencje kieruję do rodzin i bliskich ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.
Kondolencje złożył też polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał.