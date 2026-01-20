Logo strona główna
Świat

Co mogło spowodować katastrofę? Hiszpania wyklucza jeden scenariusz

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową
Źródło: TVN24
Fernando Grande-Marlaska, minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, przekazał we wtorek, że wykluczono sabotaż jako możliwą przyczynę katastrofy kolejowej w Adamuz w Andaluzji. W niedzielę wieczorem doszło tam do zderzenia dwóch składów, w wyniku czego zginęło co najmniej 41 osób, a około 150 zostało rannych.

"Nigdy nie rozważano możliwości sabotażu" - podkreślił Fernando Grande-Marlaska, cytowany przez dziennik "La Vanguardia", wykluczając ten scenariusz, jako możliwą przyczynę niedzielnej tragedii. Szef hiszpańskiego MSW zaznaczył jednocześnie, że bierze się pod uwagę wyłącznie kwestie "techniczne". Jak dodał, szyny na odcinku, na którym doszło do katastrofy, zostaną dokładnie zbadane.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"

W poniedziałek dziennik "El Mundo" napisał, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że koncentruje się ono na usterce torów.

Tego samego dnia minister transportu Hiszpanii Oscar Puente podkreślił, że śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy w sprawie przyczyn wypadu. Dodał przy tym, że nie zamierza "wspierać tezy o sabotażu".

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

Tragiczny wypadek kolejowy w Andaluzji

Do katastrofy kolejowej, jednej z najpoważniejszych w historii Hiszpanii, doszło w niedzielę wieczorem w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe, doprowadzając do katastrofy.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Źródło: Google Maps

Pociągami podróżowało około 500 pasażerów. Zginęło co najmniej 41 osób, a ponad 150 zostało rannych.

W Hiszpanii obowiązuje wprowadzona przez rząd trzydniowa żałoba narodowa.

Portal radia Cadena SER poinformował we wtorek, że państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif zdecydował - ze względów bezpieczeństwa - o tymczasowym ograniczeniu prędkości pociągów na kilku odcinkach trasy Madryt-Barcelona do 160 km/h.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

Hiszpaniapociągi
