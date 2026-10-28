Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Polscy politycy składają kondolencje
Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. Zderzyły się pociąg dużych prędkości AVE przewoźnika Renfe oraz pociąg Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.
Lokalne władze potwierdziły, że nie żyje 68 osób. W obu pociągach było ponad 500 pasażerów.
Karol Nawrocki: Polska pogrąża się w żałobie z narodem hiszpańskim
Karol Nawrocki napisał w środę, że z "głębokim smutkiem" przyjął informację o katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał prezydent na X.
"W tych bolesnych chwilach Polska pogrąża się w żałobie z narodem hiszpańskim. Nasze myśli są z tymi, którzy stracili swoich bliskich, oraz ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią" - dodał.
Donald Tusk o "druzgocących wieściach" z Hiszpanii
"Dziś napłynęły z Hiszpanii naprawdę druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - oznajmił premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, "w tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim".
Radosław Sikorski: jesteśmy z wami
Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że "jest głęboko zasmucony" tragicznym wypadkiem kolejowym w Hiszpanii oraz kieruje do rodzin i bliskich ofiar szczere kondolencje. "Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.
Dariusz Klimczak: najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar
"Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Polityk we wpisie zwrócił się również do swojego hiszpańskiego odpowiednika Oscara Puente. "W tych bolesnych chwilach proszę przyjąć wyrazy solidarności i wsparcia" - dodał.