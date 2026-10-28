Świat Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Polscy politycy składają kondolencje Kamila Grenczyn |

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Co o niej wiadomo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP

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Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. Zderzyły się pociąg dużych prędkości AVE przewoźnika Renfe oraz pociąg Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.

Lokalne władze potwierdziły, że nie żyje 68 osób. W obu pociągach było ponad 500 pasażerów.

Karol Nawrocki: Polska pogrąża się w żałobie z narodem hiszpańskim

Karol Nawrocki napisał w środę, że z "głębokim smutkiem" przyjął informację o katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał prezydent na X.

"W tych bolesnych chwilach Polska pogrąża się w żałobie z narodem hiszpańskim. Nasze myśli są z tymi, którzy stracili swoich bliskich, oraz ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią" - dodał.

I was deeply saddened to learn of the tragic train crash in Spain, in which so many people lost their lives.



On behalf of the Polish people and on my own behalf, I offer my deepest condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a speedy… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 28, 2026 Rozwiń

Donald Tusk o "druzgocących wieściach" z Hiszpanii

"Dziś napłynęły z Hiszpanii naprawdę druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - oznajmił premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, "w tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim".

Truly devastating news from Spain today. I extend my deepest condolences to the families who have lost their loved ones and wish for a swift recovery of those injured. All Poles are with the Spanish people in this terrible time. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 28, 2026 Rozwiń

Radosław Sikorski: jesteśmy z wami

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że "jest głęboko zasmucony" tragicznym wypadkiem kolejowym w Hiszpanii oraz kieruje do rodzin i bliskich ofiar szczere kondolencje. "Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.

🇵🇱🇪🇸 Deeply saddened by the tragic train accident in Spain.

My heartfelt condolences go out to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery.

In these difficult moments, Poland stands in solidarity with Spain and its people. We stand with… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 28, 2026 Rozwiń

Dariusz Klimczak: najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar

"Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Polityk we wpisie zwrócił się również do swojego hiszpańskiego odpowiednika Oscara Puente. "W tych bolesnych chwilach proszę przyjąć wyrazy solidarności i wsparcia" - dodał.

Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.@oscar_puente_ - w tych bolesnych chwilach proszę przyjąć wyrazy solidarności i wsparcia… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) October 28, 2026 Rozwiń