Rzecznik greckiej straży przybrzeżnej poinformował we wtorek wieczorem, że co najmniej 14 migrantów poniosło śmierć w kolizji ich łodzi z jednostką greckiej straży przybrzeżnej na Morzu Egejskim. 24 osoby w tym 11 dzieci, zdołano uratować. Rannych zostało dwóch oficerów straży.

Interwencja służb ratunkowych po zderzeniu łodzi z jednostką straży przybrzeżnej Źródło: KOSTAS KOURGIAS/PAP/EPA

Według rzecznika łódź z migrantami płynęła z dużą szybkością w kierunku Chios, która położona jest w niewielkiej odległości od wybrzeży Turcji. Kierujący łodzią mieli nie zastosować do polecenia zawrócenia i doprowadzili do kolizji z kutrem straży przybrzeżnej.

Funkcjonariusz straży przybrzeżnej poinformował agencję Reuters, że gdy zauważył łódź przewożącą migrantów, nakazał jej zawrócenie. - Przemytnicy manewrowali w kierunku jednostki straży przybrzeżnej, powodując zderzenie - powiedział.

Grecja jest jednym z głównych szlaków migracyjnych z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W latach 2015-2016 w szczycie kryzysu migracyjnego na jej wyspach, w tym na Chios, wylądowało z Turcji prawie milion migrantów. W ostatnich latach ta liczba zmniejszyła się, a Grecja znacznie zaostrzyła kontrole i patrole graniczne.

