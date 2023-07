Papież mówi o niszczeniu zboża i apeluje do Rosji

Zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość, jego niszczenie jest ciężką zniewagą - oświadczył podczas niedzielnej modlitwy w Watykanie papież Franciszek. Głowa Kościoła katolickiego zaapelowała do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański, papież prosił: - Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość.

Papież dodał, że "wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód wznosi się aż do nieba". - Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować - oświadczył Franciszek.

Zniszczenia magazynów ze zbożem po rosyjskim ataku w obwodzie odeskim PAP/EPA/IGOR TKACHENKO

Papież będzie modlił się w Fatimie o pokój na Ukrainie i całym świecie

Papież poprosił wiernych, by towarzyszyli mu modlitwą w podróży do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży, w którą wyrusza w środę.

Franciszek w sobotę uda się do sanktuarium maryjnego w Fatimie, aby błagać tam o pokój na Ukrainie i w świecie - podał portal Vatican News. Watykan poinformował, że Franciszek celowo dodał Fatimę do programu swej podróży apostolskiej, ponieważ chce się modlić do Maryi o zakończenie wojny w sercu chrześcijańskiej Europy i wszystkich wojen. Portugalskie objawienia z 1917 roku są szczególnie związane z Rosją i papieżami ostatniego stulecia - przypomniano.

Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański na Placu Św. Piotra w Watykanie EPA/FABIO FRUSTACI/ PAP/EPA

Papież po raz drugi pojedzie do sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. W 2017 roku złożył tam wizytę z okazji setnej rocznicy objawień. "Fakt, że zdecydował się ponownie udać do stóp Matki Bożej Fatimskiej jest znaczący, a w zamyśle papieża jest to związane z tragedią wojny, która dotyka umęczoną Ukrainę, bombardowaną przez rosyjską armię, ale także z wieloma zapomnianymi wojnami, które toczą się na świecie" - zauważono w watykańskich mediach.

W artykule w Vatican News wskazuje się, że "jest to gest biskupa Rzymu, który można bezpośrednio powiązać z innym, który wykonał nieco ponad miesiąc po wybuchu wojny, a mianowicie poleceniem Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi" w bazylice świętego Piotra 25 marca 2022 roku.

Wtedy Franciszek powiedział: - Zagubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o lekcjach płynących z tragedii ostatniego stulecia, o poświęceniu milionów poległych w wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i zdradzamy marzenia narodów o pokoju i nadzieje młodych. Ty, Gwiazdo Morza, nie pozwól nam rozbić się w burzy wojny. Wybaw nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego".

Inicjatywa zbożowa

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak 4 lipca MSZ Rosji oświadczyło, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy. Rosja zagroziła, że nie przedłuży umowy, ponieważ kilka jej żądań dotyczących eksportu zboża i nawozów nie zostało spełnionych.

Umowa wygasła 17 lipca.

Autor:momo/ tam

Źródło: PAP