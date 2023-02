Równowartość ponad miliarda złotych na pomoc Ukrainie. Rekordowe wsparcie użytkowników popularnej platformy

Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w Ukrainie na popularnej platformie crowdfundingowej GoFundMe na pomoc zaatakowanemu krajowi zebrano 225 mln funtów. To najwyższa w historii tej platformy kwota przeznaczona przez darczyńców na jeden cel.

"The Independent" cytuje przedstawiciela GoFundMe, który potwierdza, że rekordowa kwota stanowi jeden z największych "przypływów hojności", jakie kiedykolwiek zaobserwowano na tej platformie crowdfundingowej (crowdfunding, to inaczej finansowanie społeczne - red.). Powołując się na agencję informacyjną PA pisze, że od 24 lutego 2022 roku, czyli od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, na pomoc Ukrainie i jej obywatelom zebrano na popularnej amerykańskiej platformie aż 225 mln funtów. To równowartość około 1,2 mld złotych.