Świat Ziobro w USA. Światowe media o możliwych konsekwencjach Maciej Wacławik |

Ziobro w USA. Były prezydent: ucieczka to ucieczka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę okazało się, że poszukiwany przez Polskę Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier, gdzie właśnie zmienił się rząd. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że jest w USA. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z Radomirem Witem z TVN24 zapowiedział, że polski rząd będzie chciał ustalić, na jakiej podstawie prawnej Ziobro mógł przylecieć do USA

Ziobro w USA. Co to oznacza dla Węgrów?

Węgrzy o wyjeździe Ziobry z ich kraju mogli dowiedzieć się m.in. z wpisu Szabolcsa Panyi - dziennikarza śledczego, któremu rząd Viktora Orbana zarzucił szpiegostwo po tym, jak opisał kontakty szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

"Wczoraj, w dniu zaprzysiężenia nowego parlamentu i Petera Magyara, na lotnisku Newark w stanie New Jersey sfotografowano byłego polskiego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę" - napisał Panyi na Facebooku w niedzielę, powołując się m.in. na TVN24. Węgierski dziennikarz dodał, iż już wcześniej sugerował, że Ziobro i Marcin Romanowski po zmianie rządu na Węgrzech "mogą udać się dalej do Stanów Zjednoczonych".

Jego zdaniem to, czy Ziobro i Romanowski zostaną przyjęci w USA "będzie miało znaczenie również dla Węgier". Osoby powiązane z rządem Orbana, "które rozważają ucieczkę, będą mogły bowiem dostosować do tego swojego plany, czyli to, czy warto szukać ochrony również u Trumpa w przypadku, gdyby węgierski rząd pociągnął do odpowiedzialności również ich".

Pobyt posła PiS za oceanem odnotował szereg węgierskich mediów. Portal HVG pisze o "ucieczce" z Węgier i publikuje zdjęcie, na którym uśmiechnięty Ziobro pozuje z Orbanem.

Co światowe media piszą o Zbigniewie Ziobrze

O Ziobrze piszą również duże światowe portale informacyjne. Wśród nich portal dziennika "Japan Times" oraz brytyjski "Guardian", który przypomniał, że były polski minister w przeszłości był m.in. liderem "ultrakonserwatywnej" partii Suwerenna Polska, "znany jest również jako architekt kontrowersyjnych reform sądownictwa, które wywołały spór między Polską a Komisją Europejską".

Ziobrze grozi nawet 25 lat więzienia w związku z zarzutem niewłaściwego wykorzystania środków publicznych i stosowania oprogramowania szpiegującego Pegasus przeciwko przeciwnikom politycznym - zauważyły m.in. agencja AFP portale Politico, France24 oraz katarski dziennik "Peninsula".

Fugitive former Polish Justice Minister Zbigniew Ziobro is now in the United States courtesy of a visa from President Donald Trump after fleeing Hungary, acording to local media.https://t.co/pfHnQZol5C — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 10, 2026 Rozwiń

Według agencji Bloomberg rozwój sytuacji z Ziobrą "może jeszcze bardziej zaostrzyć wewnętrzne napięcia między [prezydentem Karolem] Nawrockim, a premierem Donaldem Tuskiem, który domaga się pociągnięcia przedstawicieli byłego nacjonalistycznego rządu do odpowiedzialności za domniemane nadużycia władzy".

Sprawa może również wpłynąć negatywnie na relacje Polski z USA - zauważył Bloomberg, przypominając, że administracja Trumpa poparła kandydaturę Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Prezydent USA powiedział w ubiegłym tygodniu, że może przesunąć amerykańskie siły wycofywane z Niemiec do Polski - dodał Bloomberg.

Zbigniew Ziobro, the former Polish justice minister granted asylum in Hungary during Viktor Orban’s time as prime minister, fled to the US following Orban’s defeat in last month’s election, Gazeta Wyborcza reported on Sunday. https://t.co/13qZewXAza — Bloomberg (@business) May 10, 2026 Rozwiń