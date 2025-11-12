Czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski? Źródło: TVN24

Publicysta niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Stephan Loewenstein zwraca uwagę, że premier Węgier Viktor Orban udziela w swoim kraju schronienia politykom podejrzanym o korupcję i nadużycie władzy, takim jak były minister sprawiedliwości Polski Zbigniew Ziobro.

"Zbigniew Ziobro najwyraźniej szuka schronienia na Węgrzech" - stwierdza Stephan Loewenstein w komentarzu opublikowanym we wtorek na portalu "FAZ". Komentator tłumaczy, że polska prokuratura zarzuca politykowi różne przestępstwa - "od defraudacji po udział w grupie przestępczej". "Dla wymiaru sprawiedliwości, którym wcześniej kierował, jest na razie niedostępny" - podkreślił autor.

Orban udziela schronienia kolejnym politykom

Odnosząc się do wypowiedzi Ziobry, że poinformuje w późniejszym terminie, czy zostanie w Budapeszcie, Loewenstein pisze, że traktowanie prawa "według własnego widzimisię" dużo mówi o sposobie, w jaki Ziobro sprawował swój urząd, "abstrahując od karnych zarzutów wobec niego".

"Ziobro nie jest pierwszym europejskim politykiem, który dzięki pobytowi na Węgrzech wymyka się rodzimemu wymiarowi sprawiedliwości" - pisze Loewenstein.

Polityczny azyl na Węgrzech otrzymał w ubiegłym roku zastępca Ziobry, Marcin Romanowski, oskarżony o takie same przestępstwa - przypomniał autor zaznaczając, że chodzi o azyl przyznany w kraju UE chroniący przed ściganiem w innym kraju UE. Wcześniej azyl na Węgrzech dostał także były macedoński premier Nikoła Gruewski, skazany w swoim kraju za korupcję.

"Viktor Orban, silny człowiek w Budapeszcie, chroni ludzi, których uważa za swoich politycznych sojuszników, gdy zarzuca się im korupcję i nadużycie władzy. Czy myśli o tym, co może czekać jego samego, gdy utraci władzę?" - zastanawia się w konkluzji komentator "FAZ".

