Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców

pap_20251206_274
Przywódca opozycyjnej TISZA na Węgrzech Peter Magyar w trakcie przemówienia na kongresie swojej partii
Źródło: Reuters
Biuro prasowe głównej partii opozycyjnej Węgier odniosło się do decyzji Budapesztu o przyznaniu azylu Zbigniewowi Ziobrze. Podkreśliło, że pod rządami TISZY nie będzie się "zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom". W sondażach partia Petera Magyara prowadzi 5 punktami procentowymi. Jednak ich wygrana nie jest przesądzona.

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech", o czym informował w poniedziałek jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości chce objąć ochroną międzynarodową również swoją żonę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór
Polska
Zbigniew Ziobro
Marszałek Sejmu wdrożył procedurę w sprawie wynagrodzenia Ziobry
Polska
Zbigniew Ziobro
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
Polska

TISZA: bez schronienia, nie mówiąc już o azylu, dla przestępców

Biuro prasowe TISZY na pytanie o ocenę decyzji Budapesztu o przyznaniu azylu Ziobrze odpowiedziało, że "pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

Wcześniej lider tej partii Peter Magyar zwrócił się do Marcina Romanowskiego, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech w grudniu ubiegłego roku, sugerując "zwiększenie wysiłków w celu znalezienia nowego kraju" w którym mógłby się ukryć.

Peter Magyar, lider TISZY
Peter Magyar, lider TISZY
Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

Wybory w kwietniu

Partia Szacunek i Wolność (TISZA) została założona przez Petera Magyara w 2024 roku. Magyar był bliskim współpracownikiem Viktora Orbana oraz mężem byłej ministry węgierskiej ministry sprawiedliwości Judit Vargi (para rozwiodła się w 2023 roku). W 2024 roku w wywiadzie mówił o skali korupcji w rządzie Fideszu.

Przewodniczący TISZY przyznał w lipcu 2025 roku, że w "pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli". Opozycjonista regularnie zapowiada odbudowę stosunków z Unią Europejską i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych. - Węgry muszą zająć miejsce przy stole Zachodu. Nie mogą dłużej wahać się między Wschodem a Zachodem. Nasze miejsce jest w Europie, zawsze było i zawsze będzie - powiedział podczas jednego z przemówień.

Ostatni sondaż Instytutu Publicus wykazał, że wśród ogółu społeczeństwa TISZA cieszy się 33-procentowym poparciem, przy 28 procent poparcia dla Fideszu, a wśród wyborców przekonanych, że pójdą na wybory, stosunek ten wynosi 48-40 na korzyść ugrupowania Magyara.

Zdjęcie z 6 grudnia 2025 roku
Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Źródło: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

Badanie pokazało też, że niemal połowa społeczeństwa Węgier chce porażki Fideszu, jednak więcej z nich wierzy w utrzymanie władzy przez premiera niż w jego przegraną.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 roku.

OGLĄDAJ: Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach
Bartosz Lewandowski

Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach

Bartosz Lewandowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw//akw

Źródło: PAP, euractiv.pl

Źródło zdjęcia głównego: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WęgryViktor OrbanZbigniew ZiobroMarcin Romanowski
Czytaj także:
Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku
List Hołowni do polityków Polski 2050. "Wybiorę kogoś, kto mocno postawi na autonomię"
Polska
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Kurs spółki wystrzelił
BIZNES
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z ICE vs. rzeczywistość
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Xabi Alonso odchodzi. Real Madryt już podał nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Marznące opady, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Zima nadal stanowi zagrożenie. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Senat
Senatorowie przeciw kilometrówkom na nowych zasadach. Ujawniamy pismo 
Patryk Michalski
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
WARSZAWA
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
METEO
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
BIZNES
Śnieg zagrażał przechodniom
Śnieżna czapa zagrażała przechodniom
WARSZAWA
Irakli Garibashvili
Były premier przyznał się do winy. Spędzi pięć lat w więzieniu
Świat
Nowy portret Trumpa w Narodowej Galerii Portretów w Waszyngtonie
Wymienili portret Trumpa, usunęli fragmenty opisu
Świat
Do mężczyzny wezwano karetkę
Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał
Poznań
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
METEO
imageTitle
Małysz o przyszłości trenera kadry skoczków
EUROSPORT
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa dwóch osób
WARSZAWA
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił strażnika miejskiego i uciekł
Wrocław
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Black Hawk na pikniku. Jest decyzja w sprawie "wątku Wąsika"
Polska
imageTitle
Ogłosili skład. Będzie wielki powrót w skokach
EUROSPORT
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Proces byłego działacza PO ruszy od nowa
Poznań
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje legendarny francuski trener Rolland Courbis
EUROSPORT
Grenlandia
"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
WARSZAWA
Aleksandrów Kujawski. Schronisko dla zwierząt kończy działalność
Potrzebne koce, pieniądze, słoma. Organizacje pomagające zwierzętom proszą o pomoc
Polska
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kaczyński przesłuchany w sprawie słów o śmierci Leppera
Polska
mężczyzna ilustracyjne
54-latka znęcała się nad mężem i synem
Poznań
imageTitle
Skoczek uderzony podczas najazdu. "Żałuję, że nie ogarnięto tego lepiej"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica