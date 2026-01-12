Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców

Przywódca opozycyjnej TISZA na Węgrzech Peter Magyar w trakcie przemówienia na kongresie swojej partii Źródło: Reuters

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech", o czym informował w poniedziałek jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości chce objąć ochroną międzynarodową również swoją żonę.

TISZA: bez schronienia, nie mówiąc już o azylu, dla przestępców

Biuro prasowe TISZY na pytanie o ocenę decyzji Budapesztu o przyznaniu azylu Ziobrze odpowiedziało, że "pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

Wcześniej lider tej partii Peter Magyar zwrócił się do Marcina Romanowskiego, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech w grudniu ubiegłego roku, sugerując "zwiększenie wysiłków w celu znalezienia nowego kraju" w którym mógłby się ukryć.

Peter Magyar, lider TISZY Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

Wybory w kwietniu

Partia Szacunek i Wolność (TISZA) została założona przez Petera Magyara w 2024 roku. Magyar był bliskim współpracownikiem Viktora Orbana oraz mężem byłej ministry węgierskiej ministry sprawiedliwości Judit Vargi (para rozwiodła się w 2023 roku). W 2024 roku w wywiadzie mówił o skali korupcji w rządzie Fideszu.

Przewodniczący TISZY przyznał w lipcu 2025 roku, że w "pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli". Opozycjonista regularnie zapowiada odbudowę stosunków z Unią Europejską i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych. - Węgry muszą zająć miejsce przy stole Zachodu. Nie mogą dłużej wahać się między Wschodem a Zachodem. Nasze miejsce jest w Europie, zawsze było i zawsze będzie - powiedział podczas jednego z przemówień.

Ostatni sondaż Instytutu Publicus wykazał, że wśród ogółu społeczeństwa TISZA cieszy się 33-procentowym poparciem, przy 28 procent poparcia dla Fideszu, a wśród wyborców przekonanych, że pójdą na wybory, stosunek ten wynosi 48-40 na korzyść ugrupowania Magyara.

Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier Źródło: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

Badanie pokazało też, że niemal połowa społeczeństwa Węgier chce porażki Fideszu, jednak więcej z nich wierzy w utrzymanie władzy przez premiera niż w jego przegraną.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 roku.

OGLĄDAJ: Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach