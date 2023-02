Rau: to wojna o najbardziej podstawowe zasady ONZ

Zapewnił, że "Polska w dalszym ciągu będzie pomagać Ukrainie , tak długo, jak będzie trzeba". - Poza ochroną dla milionów ukraińskich uchodźców Polska również dostarcza i ułatwia przekazywanie pomocy. Jesteśmy bramą wsparcia dla Ukrainy i również w tej roli będziemy działać tak długo, jak to potrzebne - dodał szef MSZ.

"Na szali leży obrona suwerenności i integralności terytorialnej"

- Dla nas wszystkich tu zebranych ta wojna toczy się o najbardziej podstawowe zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Potwierdźmy swoje zaangażowanie i zobowiązanie w ich obronę. Nie sprawmy, aby stały się bezwartościowe. To nasz obowiązek: wsparcie całościowego, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych - powiedział szef MSZ.

Sesja specjalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ

- To rozpacz, przesiedlenia, zniszczenia i śmierć, jakich Europa nie widziała od dekad. Oszałamiająca skala strat przekracza możliwości ludzkiej wytrzymałości - tysiące cywilów i żołnierzy zginęło, a niezliczona liczba osób została ranna – mówił Corosi. 8 milionów uchodźców ukraińskich zostało rozproszonych głównie po Europie, dochodzi do tego 6 milionów wewnętrznych przesiedleńców, z czego dwie trzecie to kobiety i dzieci. Systematyczne ostrzeliwanie infrastruktury cywilnej - bezpośrednie naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego - sprawiło, że miliony Ukraińców pozostały bez energii, wody i ciepła w środku zimy.