Zbigniew Rau: nie wyobrażam sobie Europy broniącej się bez USA

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że Amerykanie są dla Europy niezastąpieni. Nie wyobrażam sobie Europy broniącej się samej bez silnej współpracy transatlantyckiej - powiedział Zbigniew Rau , pytany o to, czy Polska obawia się, że po kolejnych wyborach prezydenckich w USA nastąpi zmiana stosunku do NATO .

Rau wskazał jednocześnie, że mimo to Polska nie jest przeciwna współpracy obronnej na szczeblu Unii Europejskiej, ale przekonywał, że najpierw kluczowe jest, by państwa Europy wzmacniały swoją obronę. Przytoczył przykład Polski i planowanego wydatku 4,2 proc. PKB na obronność w przyszłym roku.

Wiceszef MSZ Niemiec: główne lekcje to nacisk na obronę i odstraszanie

- Główne lekcje to nacisk na obronę i odstraszanie - mówił. Stwierdził też, że Niemcy wiedzą już, że Rosja nie jest partnerem, na którym można polegać. Jak dodał, że inwestycje w obronę są zarówno w interesie Europy, jak i USA, które zamierzają poświęcić więcej uwagi Chinom i regionowi Indo-Pacyfiku.

Odnosząc się do pytania o perspektywy utrzymania jedności Zachodu wobec rosyjskiej agresji, Rau ocenił, że podnoszone w mediach obawy na temat "zmęczenia wojną" są przesadzone, a społeczność transatlantycka wykazuje "wyjątkową jedność". Dodał, że ze względu na rosyjską agresję i zbrodnie wojenne nie ma ryzyka, "powrotu do 'business as usual' i uważania Rosji za część europejskiej architektury bezpieczeństwa".